Thailand: Dutzende Tote bei Kindergarten-Attentat

Auch im Februar 2020 hat ein Amoklauf Thailand erschüttert. Damals hatte ein Soldat 29 Menschen getötet und rund 40 weitere verletzt. Er erschoss unter anderem drei Menschen in einer Kaserne, danach stahl er ein Armeefahrzeug und Waffen und fuhr in die Innenstadt von Nakhon Ratchasima, wo er in einem Einkaufszentrum weitere Menschen tötete. Dort verschanzte er sich und wurde schließlich von Spezialeinheiten erschossen.