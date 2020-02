Amoklauf in Thailand: Soldat tötet 26 Menschen

Blutiger Feldzug eines Soldaten am Samstag im Nordosten von Thailand: Bei einem Amoklauf im auch als Korat City bekannten Nakhon Ratchasima hat der 32-jährige Mann mit einem Maschinengewehr an mehreren Orten der Stadt neuesten Angaben zufolge 26 Menschen getötet und Dutzende weitere verwundete. In den Morgenstunden wurde der Amokschütze, nachdem er sich über mehrere Stunden in einem Einkaufszentrum - dort wurde er auch in Kampfmontur und schwer bewaffnet von Überwachungskameras gefilmt (siehe Video oben) - verschanzt hatte, von Sicherheitskräften getötet. Seine Fahrt durch die Stadt hatte der Soldat zuvor offenbar live auf Facebook gestreamt.