„Jetzt kommen schon die Kinder unserer Gäste“

„Überhaupt arbeiten zu dürfen ist das Wichtigste“

Doch nicht nur aller Anfang hatte seine Tücken. Auch die Corona-Pandemie ist Daniel Heidenreich in Erinnerung geblieben. „Dass wir überhaupt arbeiten dürfen und nicht wieder zusperren müssen, ist für uns das Wichtigste.“ In solchen Zeiten hält die Club-Familie zusammen, auch die Schwiegereltern Johannes und Johanna Mairoll, die das „Johnny’s“ einst ins Leben riefen, haben sich noch nicht ganz zur Ruhe gesetzt. „Mein Schwiegervater Johnny legt am Samstagabend wieder selber auf. So wie damals“, erzählt Heidenreich.