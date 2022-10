Sturm gegen Lazio? Das sagt der „Höllenhund“

„Es ist natürlich sportlich in dieser Liga eine ganz andere Herausforderung als in Österreich, aber ich glaube, ich kann auch in Italien mein Ding durchziehen“, bleibt Höjlund, der inklusive eventueller Boni bis zu 20 Millionen Euro in Sturms Kassa spülen kann und wird, ganz der Mann mit der breiten Brust. Die hatte er auch in Österreich jedem gezeigt. Besonders, als er am 30. Juli die Salzburger mit zwei Toren k. o. geschossen hatte. „Es hat schon vorher ein paar Interessenten gegeben, aber nach diesem Match ist es dann verrückt geworden.“