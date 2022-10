Klimaaktivistin Krumpeck trat Freiheitsstrafe an

Martha Krumpeck, Mitbegründerin der „Letzten Generation“ in Österreich, befindet sich laut der Organisation seit Mittwochvormittag in Wien in Haft. Die 31-Jährige habe demnach eine Ersatzfreiheitsstrafe angetreten, die ihr für wiederholte Verkehrsblockaden auferlegt wurde. Sie soll für insgesamt 44 Tage ins Gefängnis. Krumpeck hatte sich gemeinsam mit anderen Umweltaktivisten zuletzt mehrfach an viel befahrenen Straßen festgeklebt.