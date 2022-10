Fußballverband unterstützt Klubs mit Solarenergie

In einem Beratungsgespräch wird zuerst Fläche und Eignung für den Solarstrom am Klubgelände ermittelt. Die Errichtung erfolgt durch die Energie AG, die 15 Jahre Anlageneigentümer ist. Für die Vereine fallen somit keine Investitionskosten an, die Finanzierung erfolgt in den ersten 15 Jahren durch ein Contracting-Modell, die Klubs zahlen monatlich Pacht und „kommen in dieser Zeit in den Genuss günstig produzierten Stroms“, so Steinecker. Den allfälligen Überschuss kann der Verein gar seinen Mitgliedern zur Verfügung stellen. Nach den 15 Jahren wird der Wechselrichter getauscht und neuwertig an den Verein übergeben. In diesem Zeitraum hat sich die Anlage bereits gerechnet, es kann fortan kostenloser Strom produziert werden. „Ich bin stolz über diesen Deal“, so Götschhofer. Steinecker ergänzt: „Es gibt keinen Grund, es nicht zu machen!“