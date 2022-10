Italien beschlagnahmte Oligarchen-Traumvillen

Italien hat einige Immobilien zweier russischer Oligarchen im bekannten Badeort Portofino in Ligurien, in Sirmione am Gardasee und in Rom beschlagnahmt. So wurden etwa die Villa Altachiara in Portofino und ein Auto in Rom im Besitz von Eduard Chudainatow, dem ehemaligen Chef des russischen Energieriesen Rosneft, konfisziert.