Italien beschlagnahmt Oligarchen-Luxusjacht

Das Zollamt der norditalienischen Hafenstadt Imperia hat die Motorjacht New Vogue im Wert von mehr als 3,3 Millionen Euro, beschlagnahmt. Die Konfiszierung des 30-Meter-Schiffes wurde von der Staatsanwaltschaft Imperia nach Ermittlungen der Kriminalpolizei angeordnet, berichteten die Behörden. Bei der New Vogue handelt es sich um die dritte Mega-Jacht im Besitz russischer Oligarchen, die in Ligurien beschlagnahmt wurde.