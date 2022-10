Preisregen für großartige steirische Tierschützer!

„Wir haben großartige Menschen hier in der Steiermark, die so viel Gutes für unsere tierischen Mitgeschöpfe tun“, betont LH-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ), dem Tiere persönlich am Herzen liegen und der in Kooperation mit der „Krone“ den Tierschutzpreis aus der Taufe geholt hat. Mit dem Ziel: „Den Menschen einmal Danke zu sagen. Und andere auch zu motivieren.“