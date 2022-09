Van der Bellen und Fischer: Bratwurst, Bosna, Pils

„Ein klares Bild, wer das am besten macht“

Fischer, der seine Unterstützung für Van der Bellen schon im Vorfeld angekündigt hatte, machte vor zahlreich erschienener Journalistenschar noch einmal klar, warum der Bundespräsident in eine zweite Amtsperiode gehen sollte. Van der Bellen habe die vergangenen sechs Jahre im Interesse des Landes gut gelöst. Wenn er überlege, wer von den Kandidaten am besten geeignet wäre, habe er „ein klares Bild, wer das am besten macht“.