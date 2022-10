Donald Trump deutet erneute Kandidatur 2024 an

„Ihr werdet sehr glücklich sein“

In Warren deutet Trump seine erneute Kandidatur im Jahr 2024 an. „Und jetzt müssen wir es vielleicht wieder tun, ich glaube, ihr werdet sehr glücklich sein“, so der Republikaner, der sich bis heute weigert, seine Niederlage gegen den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden einzugestehen. Fast wortgleich hatte Trump das auch am 22. Juli bei einer Wahlkampfveranstaltung in Arizona gemacht.