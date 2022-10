Kylie Jenner trug Hauch von Nichts und Spitze

In Paris zeigt sich Kylie Jenner fast täglich in einem neuen, aufregenden Look. So schlüpfte die jüngere Schwester von Kim Kardashian nicht nur in ein royalblaues Samtkleid mit Wow-Dekolleté, in dem sie sich sichtlich wohlfühlte, sondern erschien am Wochenende in einem weiteren Look, mit dem sie erneut alle Blicke auf sich zog.