Die Promis bleichen sich jetzt die Augenbrauen

Der Look ist aber umstritten und wird möglicherweise für Irritationen sorgen, wenn man so ins Büro kommt. Und so mancher „Lord of The Rings: Rings of Power“-Fan könnte sich an jenen Elf aus der fünften Folge erinnert fühlen, der die Absturzstelle des „Fremden“, der wie ein Meteor zur Erde gefallen ist, untersucht.