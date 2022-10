Aufsteigerinnen stellten sich mit Derbysieg ein

Nach 110 Minuten war die Sensation in der Wolfurter Hofsteighalle perfekt! Die Zweitliga-Aufsteigerinnen aus Höchst hatten die VC Dornbirn-Girls von Trainer Rene Zell in einem echten Volleyball-Krimi mit 25:16, 23:25, 18:25, 25:19, 15:9 bezwungen und damit in ihrem ersten Liga-Spiel nach für eine handfeste Überraschung gesorgt.