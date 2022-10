Selenskyj: „Lyman ist vollständig befreit“

Russische Botschafter in EU-Außenministerien zitiert

Selenskyj telefonierte am Sonntag mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Dabei bekräftigte er die Entschlossenheit Frankreichs, der Ukraine bei der Wiederherstellung ihrer vollen Souveränität und territorialen Integrität zu helfen und mit seinen europäischen Partnern auf neue Sanktionen hinzuarbeiten, teilte der Élyséepalast mit. Macron will am Montag bei einem Besuch in Berlin mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz über weitere Schritte beraten. Es zeichnet sich eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland ab. In einer konzertierten Aktion zitieren die EU-Staaten die russischen Botschafter ins Außenministerium. Am Montagvormittag wird so auch der russische Missionschef in Wien, Dmitrij Ljubinskij, im Außenamt vorstellig werden müssen.