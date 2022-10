Osttiroler Cousins revolutionieren Schneidebretter

Große Pläne

Unter der Marke „Pro Planche“ vertreiben sie die Bretter in verschiedenen Größen und setzten von Beginn an auf Nachhaltigkeit und Regionalität. Die Produktion erfolgt unweit ihres Büros bei der Firma Schindel und Holz. Bei der Verpackung verzichten sie gänzlich auf Plastik. Vertrieben werden die Produkte nicht etwa bei Online-Giganten, sondern im eigenen Webshop oder bei traditionsreichen Handelsgeschäften in Osttirol und Kärnten. Noch läuft ihr Betrieb nebenberuflich, das kann sich aber ändern: „Klar träumt man, dass man größer wird. Es soll aber eine nachhaltige Entwicklung sein“, sagt Armin.