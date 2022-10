Lafer: „Influencer verdienen mit Nichtstun Geld“

Man hört, dass du wieder in die Steiermark zurückkehrst.

Da gibt es nichts Konkretes. Ich werde auf jeden Fall vieles in der Steiermark erleben wollen, was ich in den letzten 25 Jahren nicht geschafft habe. Aber ich werde in keinen Bauernhof ziehen und darauf schauen, wie die Trauben reifen. Ich will mich weiter gebraucht fühlen und den Eindruck vermitteln, dass ich noch eine Aufgabe erfüllen kann.