Seit 50 Jahren: „Die Krone gehört einfach dazu“

Was sie an unserem Blatt so schätzt? „Dass von allem was drin ist. Da les ich genauso was aus Amerika wie von der Königin von England, aber auch, was bei uns in der Oststeiermark so los ist. Ich les das Bezirksgericht gern, lerne immer was von der Kräuterkunde, und das Fernsehprogramm hab ich auch.“ Manchmal, sagt sie, „da schreibt’s aber auch a bissl an Blödsinn“. Aber dass die charmante Oststeirerin dabei schmunzelt, macht für uns die Kritik erträglich.