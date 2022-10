Die Geburtsstunde der „Steirerkrone“ vor 50 Jahren

Es war der Schulweg, der in Hans Dichand den Wunsch heranreifen ließ, Journalist zu werden. Der führte ihn durch die Grazer Schönaugasse, wo damals die „Kleine Zeitung“ ihren Sitz hatte. Sie war, wie er in seinen Erinnerungen schrieb, der „Kronen Zeitung“ bewusst nachgeahmt worden und hatte sich in der Steiermark gut durchgesetzt. Viele Jahre später - die alte „Kronen Zeitung“ war inzwischen eingestellt worden - sollte Hans Dichand die „Kronen Zeitung“ neu gründen.