50 Jahre Mut: „Wir wachen über die Mächtigen“

Der Kleber muss für immer halten

In diesem Kampf werden uns mitunter zu aggressive Töne vorgeworfen. So sind wir nicht. Man muss allerdings laut rufen, um gehört zu werden. „Die ,Krone’ ist ein kritischer Wächter über die Mächtigen, im Sinne unserer Leser mahnen und protestieren wir.“ Dieses Zitat unseres Gründungsherausgebers Hans Dichand haben wir in großen Buchstaben auf die Glaswände in unserer Grazer Redaktion geklebt. Während der Arbeit gehen wir täglich mehrmals daran vorbei. Der Kleber muss für immer halten, den Fokus auf diese Mission dürfen wir nie verlieren.