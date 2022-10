Verrückt! Star-Jockey stößt Rivalen vom Pferd

Übeltäter „furchtbar traurig“

Das Wichtigste: Ryan überstand den Vorfall ebenso unverletzt wie sein Pferd. „Beiden geht es gut“, wurde er von der „Racing Post“ zitiert. Und Übeltäter Soumillon, ein Belgier, entschuldigte sich. „Ich wusste sofort, dass es ein Fehler von mir war“, sagte er, beteuert aber gleichzeitig, „es nicht absichtlich getan“ zu haben: „Ich habe nur versucht, meine Position zu halten.“ Hat er. Mit unlauteren Mitteln. Was ihn retrospektiv „furchtbar traurig“ mache. Schließlich „hasse“ er, „so etwas zu sehen“ - das er selbst verursacht hat. Er wolle sich jedenfalls in aller Form entschuldigen, so Soumillon.