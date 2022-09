Rot oder Schwarz: Die Geheimnisse der Legenden

Mit dem Duell in der Zweiten Liga zwischen dem GAK und Sturm II am Samstag beginnen die Derbywochen in der Steiermark. Vor dem großen Cup-Schlager am 19. Oktober plauderte die „Steirerkrone“ mit zwei Ikonen des jeweiligen Traditionsklubs. „Der schwarze Mario“ Haas gegen „den roten Werner“ Gregoritsch. Das ein oder andere Schmankerl ist da natürlich dabei.