Kopftuch im ORF-Studio

Seit die Kurdin Mahsa Amini nach mutmaßlicher Misshandlung durch die iranische Sittenpolizei zu Tode kam, weil sie ihr Kopftuch nicht islamisch genug trug, gehen Frauen im Iran und auf der ganzen Welt aus Solidarität mit der Verstorbenen und für Selbstbestimmung auf die Straße. Viele haben ihren Mut schon mit dem Leben bezahlt. Von den Demonstrationen gegen die Regierung in Teheran berichtete diese Woche ORF-Korrespondentin Katharina Wagner - mit Kopftuch. Man war irritiert und fragte sich, warum. In Gedanken tauchten die Bilder jener Frauen auf, die ihre Kopftücher öffentlich verbrennen und sich aus Protest die Haare abschneiden. All das stand im krassen Widerspruch zu diesem Bild im Fernsehstudio.