Österreichs Tennis-Nummer eins bewies Nervenstärke

Dort trifft die Dornbirnerin nun auf die Siegerin der Partie Paula Ormaechea (Arg) gegen Raluca Georgiana Serban (Zyp). Bereits fix: Dank ihres Halbfinaleinzug wird Grabher in der, am Montag erscheinenden WTA-Weltrangliste wieder in den Top-100 aufscheinen und zumindest ihr bisher bestes Ranking mit Rang 97 einnehmen. Sollte sie es in San Sebastian ins Finale schaffen oder gar ihren elften Sieg bei einem ITF-Turnier einfahren, scheint sogar noch mehr möglich.