Scholz sicher: Gaspreise werden „massiv fallen“

Die Regierung werde dann die Preise so lange heruntersubventionieren, wie sie zu hoch sind. In der Zwischenzeit werde man dafür sorgen, dass mehr Erdgas als Ersatz für russische Lieferungen zur Verfügung steht. „Am Ende sollen Preise wieder normales Niveau erreichen“, sagte Scholz am Donnerstag im ZD, ohne allerdings zu sagen, welches Preisniveau er damit meint.