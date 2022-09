„Energiepreise werden nochmal deutlich ansteigen“

Steigende Energie- und Lebensmittelpreise, die Inflation auf Rekordhöhe: in Österreich und in Europa geraten immer mehr Menschen unter finanziellen Druck, doch ein Ende der Teuerungen ist noch nicht in Sicht. Worauf müssen wir uns vorbereiten, welche Rolle spielt die Europäische Zentralbank und wie kann man sich individuell gegen die Geldentwertung schützen - darüber spricht krone.tv-Moderatorin Jana Pasching mit ihrem Gast Josef Baumgartner, Ökonom am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung.