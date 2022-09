Katar hält Dänemarks WM-Trikot für unangebracht

Man bestreite die Behauptung, „dass das Turnier Tausende von Menschen das Leben gekostet hat“, hieß es in einer Stellungnahme. Man habe einen transparenten Dialog mit dem dänischen Fußball-Verband geführt, so das Organisationskomitee, das auf „bedeutende Reformen“ und verbesserte Lebensbedingungen für die Arbeiter in Katar verwies.