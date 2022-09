Fürst verteidigt Katars Umgang mit Menschenrechten

Gut zwei Monate vor Beginn der Fußball-WM in Katar hat dessen Emir Tamim Bin Hamad Al Thani den Umgang mit Menschenrechten im Land verteidigt. Kritik daran werde meist „als Empfehlung oder Warnung verstanden und ernst genommen“, sagte der Emir gegenüber „Le Point“ in einem Interview, das die französische Wochenzeitung am Mittwochabend veröffentlichte. Dann würde entsprechend gehandelt. Es gebe aber auch Kritik „unabhängig davon, was wir tun“.