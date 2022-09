Dänen spielen bei der WM mit Anti-Katar-Trikot

Der Ausrüster der dänischen Fußball-Nationalmannschaft will während der WM in Katar mit den WM-Trikots auch als Zeichen gegen den Gastgeber „eine doppelte Botschaft“ senden. „Sie sind nicht nur von der Euro 92 inspiriert, eine Hommage an Dänemarks größten Erfolg im Fußball. Sie sind auch ein Protest gegen Katar und seine Menschenrechts-Bilanz“, schrieb das Unternehmen Hummel auf Instagram neben Bildern der komplett in Rot, Weiß oder Schwarz gehaltenen Jerseys.