Diese Vogelarten gibt es bei uns (bald) nicht mehr

Blauracke

Die Blauracke hat ein türkis-azurblaues Gefieder und ernährt sich von großen Insekten. Bis in die 70er-Jahre war sie im Osten Österreichs noch weit verbreitet, 2018 hat erstmals kein Blaurackenpaar mehr in der Steiermark gebrütet. Damit ist einer der farbenprächtigsten Vögel Europas in Österreich so gut wie ausgestorben.