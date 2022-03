Artenschutz: 2358 Tierarten sind bei uns bedroht

„Wir sind längst nicht mehr in einer Vorwarnstufe, sondern schon mitten drinnen in Prozessen, die sich nie mehr umdrehen lassen“, ist Werner Holzinger alarmiert; jener Experte vom Ökoteam Graz, der kürzlich die neue Bilanz zu den gefährdeten Arten in der Steiermark aufwändig aktualisiert hat.