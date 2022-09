Wie der Weinanbau im Walgau wiederbelebt wird

Regelmäßige Kontrollgänge in den Keller. Bis er in Flaschen abgefüllt werden kann, müssen die Winzer die Temperatur in den Gärkellern regelmäßig kontrollieren. Der Rotwein gelangt erst in die Presse, wenn die Maische vergoren ist und sich Farb- und Gerbstoffe aus der Schale lösen konnten. Danach kommt der Rote für ein Jahr ins Holzfass. „Die Winzerei ist eine Tätigkeit, die einen das ganze Jahr über auf Trab hält“, merkt Gohm an. Sein Hobby ist für ihn längst zu einer Art Berufung geworden. Als Quereinsteiger in das Metier hat er vorab Weinbau- und Kellertechnikkurse besucht, Fachbücher gewälzt und Kontakte zu anderen Winzern geknüpft. Manch weiteres Know-how kam und kommt durch Erfahrung sowie „Learning by doing“. Dass die Walgau-Winzer mit ihren edlen Tropfen durchaus mit jenen aus traditionellen Weingebieten im Osten mithalten können, ist mittlerweile schwarz auf weiß belegt. Das Feinschmecker-Magazin „Falstaff“ hat die Weine mit 88 beziehungsweise 89 Punkten ausgezeichnet.