Brutale Home Invasion nach 14 Jahren geklärt

14 Jahre nach einem unfassbar brutalen Raubüberfall auf einen 83-Jährigen in Wörth an der Lafnitz im steirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld konnte die Polizei nun den letzten der drei mutmaßlichen Täter entlarven. Er wurde am Flughafen in Hamburg festgenommen. Der Räuber hatte seit 2014 unbehelligt in Deutschland gelebt.