Täter gefasst: 13 Jahre nach brutalem Einbruch

Festnahme am Grenzübergang - Täter geständig

Bei der Einreise nach Rumänien am moldawisch-rumänischen Grenzübergang Albita nahmen rumänische Polizisten den heute 45-Jährigen in der Nacht auf 20. Oktober 2021 aufgrund eines EU-Haftbefehls fest. Der Mann wurde nun am Landweg via Rumänien und Ungarn nach Österreich ausgeliefert und befindet sich aktuell in Haft. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 45-Jährige gegenüber Raub-Ermittler des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark umfassend geständig. Er gab jedoch an, dass damals lediglich ein Diebstahl geplant gewesen sei. Er und sein Komplize seien allerdings vom 83-Jährigen überrascht worden, woraufhin sie in Panik gerieten und den Pensionisten fesselten.