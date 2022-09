Jugend mit Zukunftsangst: Neue Regierung gefordert

Hundert Kinder warten auf Platz in der Jugendpsychiatrie

Bestätigt wurden Juens Ausführungen durch Bildungspsychologin Christiane Spiel und Brigitte Thöny, Leiterin der Tiroler Schulpsychologie. „Die Zahl der Anfragen wegen Depressionen, Angststörungen und Lernproblemen hat massiv zugenommen“, berichtete Thöny aus ihrem Alltag. Auch Kathrin Sevecke, Direktorin der Tiroler Kinder- und Jugendpsychiatrie, präsentierte steigenden Fallzahlen. „Hundert Kinder und Jugendliche warten derzeit auf einen stationären Platz in der Jugendpsychiatrie“, machte Sevecke deutlich und wiederholte ihre schon mehrfach formulierte Forderung: „Wir brauchen mehr Plätze. Nicht nur in der Klinik, sondern vor allem auch in der mobilen Versorgung in den Regionen.“