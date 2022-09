Wanda: Die Gang, die sich nicht zerteilen lässt

Düstere Leichtigkeit

Doch kein „Wanda“ ohne Christian Hummer. Auch wenn er krankheitsbedingt seit März nicht mehr mit seinen Freunden auf der Bühne stand, hat er sich noch tatkräftig eingebracht und mit seinem gefühlvollen Klavier- und Keyboardspiel eine prägende Wirkung erzeugt. Das fünfte Album macht einen Schritt weg vom Vorgänger „Ciao!“, mit dem vordergründig Marco Wanda in der Rückschau nicht ganz glücklich war. Im Jubiläumsjahr klingt das tragisch zum Quartett geschrumpfte Gespann angenehm nüchterner und in gewisser Weise kindlich-juvenil gereift. Es bleibt Raum für große Gesten, für melancholische Zerrbilder und für die magisch anziehende Düsterromantik, wie man sie nur in Wien findet. Doch Wanda geben auch der Leichtigkeit genug Raum, nähern sich im Album-Opener „Rocking In Wien“ dem großen Stadtsohn Falco, ohne aber in die Falle des vorsätzlichen Abkupferns zu tappen.