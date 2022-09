Thalgauerin schrieb Sportgeschichte in Österreich

Noch nie zuvor gewann ein österreichischer Athlet den Gesamtweltcup in der allgemeinen Klasse. „Das macht die ganze Sache noch ein bisschen cooler“, grinst Schenner. Für welche die heurige Saison ein Comebackjahr war, weil sie vergangenes Jahr Babypause gemacht hat. Und weil sie keine Profi-, sondern nur Hobbyspringerin ist, hat Schenner nebenbei auch noch einen Brotberuf. In einem Rehazentrum in Bad Vigaun arbeitet sie als Sportwissenschaftlerin, eine Profikarriere kam eigentlich nie infrage. „Als es spruchreif wurde, war ich schon 30 Jahre alt. Das war mir einfach zu spät“, erzählt die HSV Salzburg-Springerin.