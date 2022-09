Vorarlberger Traditionsklub kommt nicht in Schwung

Neun Spiele, zwei Punkte! Und das in der 2. Landesklasse. Dort dümpelt die Bludenzer Rätia - in den 1970iger Jahren noch ein Flaggschiff des Ländle-Fußballs - herum. Der letzte Höhenflug der Bludenzer datiert aus den Jahren 2010 bis 2013 mit dem Aufstieg in die Vorarlbergliga und den Plätzen fünf bzw. drei am jeweiligen Saisonende. Der Absturz begann 2013/14 mit dem letzten Platz in der Vorarlbergliga, im Zweijahresrhythmus fiel man dann jeweils eine Liga tiefer, seit 2018 ist die 2. Landesklasse die sportliche Heimat.