Das Personal-Karussell dreht sich weiter

Mein linker Platz ist leer, da wünsche ich mir...“ Diesen Spruch vervollständigt die grüne Bürgerliste heute, wenn sie den Nachfolger für die scheidende Stadträtin Martina Berthold präsentiert. Fünf Kandidaten kommen dabei in Frage. Die besten Chancen werden Gemeinderätin Anna Schiester eingeräumt. Sie hat eigentlich Ambitionen in den Landtag zu wechseln und gab zuvor bekannt, sich für einen Listenplatz zu bewerben. Mit ihr als Stadträtin wären alle Toppositionen der Grünen mit Frauen besetzt, was in der Parteibasis allerdings teilweise nicht so gut ankommt.