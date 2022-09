Die „Krone“ war bei den Wahlpartys der Parteien

Ein Sieger-Bussi von seiner Ehefrau Daniela gab es für Anton Mattle, Spitzenkandidat der Tiroler Volkspartei. Dieser genoss es in vollen Zügen - wie den Wahlsieg an sich, der trotz eines Verlusts von zehn Prozentpunkten ein Erfolg für die ÖVP war. Von der „Krone“ als Frau an der Seite eines Landeshauptmannes beglückwünscht, sagte sie nur: „Na, da schauen wir erst einmal.“