Dornauer: SP-Beteiligung in Koalition nicht billig

Anton Mattle kündigte an, dass er mit allen Parteien Sondierungsgespräche führen werde - und in Zukunft wolle er mit allen Parteien kooperieren. „Das hat Günther Platter schon 2018 angekündigt. Es gab ein Gespräch und dann vier Jahre lang keines mehr“, so Haselwanter. SPÖ-Spitzenkandidat Georg Dornauer beteuerte, dass die Koalitionsbeteiligung der SPÖ für die ÖVP nicht billig werde.