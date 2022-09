Schweizer stimmen für höheres Frauen-Pensionsalter

Nein zu Tierschutz in der Verfassung

Deutlich gescheitert ist indes eine Initiative für ein besseres Tierwohl. Die Initiatoren wollten das Tierwohl in die Verfassung aufnehmen und forderten ein Ende der Massentierhaltung, stattdessen sollten kleinere Ställe vorgeschrieben werden. 63 Prozent der Wähler lehnten den Vorstoß laut Hochrechnung ab. Damit folgte eine Mehrheit der Argumentation der Regierung, dass der Umgang mit Nutztieren in der Schweiz bereits hohen Standards unterliege.