Corona-Kurve steigt in Tirols Schulen wieder an

Zahl der gemeldeten Fälle stieg von 278 auf 636

Insgesamt waren am Freitag der Vorwoche 278 Infizierte in Schulen bekannt. Seither steigen die Zahlen. An diesem Donnerstag waren es bereits 636 Fälle. Noch können die Schulen autonom Maßnahmen ergreifen. In einer Klasse wurde Maskenpflicht verordnet. In elf Klassen des Landes sind die Tests mittlerweile verpflichtend, drei Klassen befinden sich im Distance Learning.