Was Kinder und Lehrer vom neuen Schuljahr erwarten

95.000 Tiroler Kinder und Jugendliche sowie mehr als 11.000 Lehrerinnen und Lehrer starten in den kommenden Tagen ins neue Schuljahr. Sind die Corona-Regeln zu lasch und ist „Digitale Grundbildung“ als neues Fach wirklich notwendig? Die „Krone“ hat in der Sommerschule in Langkampfen nachgefragt.