Eisenbahner fordern 500 Euro brutto mehr im Monat

In der beginnenden Herbstlohnrunde haben am Freitag die Eisenbahner ihre Forderung präsentiert: Sie wollen 500 Euro brutto mehr im Monat für die rund 50.000 Beschäftigten der Bahnbranche. Die Gewerkschaft vida fordert außerdem eine Erhöhung der Zulagen um die rollierende Inflation sowie ein Plus von 250 Euro im Monat auf die Lehrlingseinkommen.