Grüner Kasten soll Altöl in Diesel verwandeln

Ein Automat mit einem Hightech-Innenleben

„Jahrelang wurde an dem EU-patentierten Automaten getüftelt“, erzählt Daniela Wimmer von E&P UCO-Recycling. Und der grüne Kasten, der in insgesamt 16 Sparmarkt-Filialen in ganz Kärnten zu finden sein wird, hat es in sich. „Nach dem Einfüllen des Altöls, trennt der Automat das Öl von Wasser“, erklärt Wimmer, im Rahmen einer Vorstellung des Gerätes.