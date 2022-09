Katastrophenmittel auf vier Millionen Euro erhöht

Während die B 146 im Raum Gstatterboden zumindest wieder einspurig befahrbar ist, wird die Vorauer Straße zwischen Birkfeld und Miesenbach noch bis voraussichtlich Ende Oktober gesperrt bleiben. Projektleiter Franz Nöhrer vom Straßenerhaltungsdienst: „Schlägerungsarbeiten und das Herausarbeiten von Schadholz auf einem rund eineinhalb Kilometer langen Abschnitt sind in vollem Gange. In weiterer Folge werden dann noch Sicherungsmaßnahmen umgesetzt. In Summe werden die Maßnahmen rund 400.000 Euro kosten.“