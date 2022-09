Architektur geformt vom Leben im Tal

Leicht erkennbar ist das Montafonerhaus an dem starken Kontrast zwischen den weiß getünchten Mauern und den schwarz-braunen Holzwänden. Die Giebel sind gewöhnlich in Richtung Tal ausgerichtet, wodurch bei Regen das vom Dach abrinnende Wasser am Boden parallel zu den Traufseiten talwärts fließt und nicht in das Gebäude eindringt. Das Dach ist mit 23 bis 25 Grad Neigung vergleichsweise flach. Grund dafür ist, dass der Schnee im Winter eine isolierende Schicht bilden und nicht als Dachlawine abrutschen soll. Daher auch die Bezeichnung Schneedach.