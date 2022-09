Pflegeroboter Lio hat hohe Sympathiewerte

In welchen Heimen sind Lio & Co tätig und wie sind die Erfahrungen?

Die Pflegeroboter werden in Schaffhausen und in Konstanz getestet. Was den Einsatz im Pflegebereich betrifft, sind sie eigentlich unpraktisch, verfügen aber nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Senioren über hohe Sympathiewerte. Genau da wird man ansetzen und weitere Schritte in Richtung Beschäftigung und Aktivierung planen.