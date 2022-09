Kandidaten-Auftritt: Erschreckend bis sympathisch

Welche Gedanken haben Sie zu Markus Abwerzger? Er führte eine mögliche Spekulation der Tiwag/Tigas ins Treffen. Außerdem berichtete er davon, dass die „Bauernzeitung“ trotz Spendenannahmeverbot für Josef Geisler wirbt. Wie sehr hat das Mattle geschadet bzw. Abwerzger genützt?

Nicht besonders. Parteienfinanzierung ist ein Eliten-Thema, das überschätzt wird, die Menschen denken da nicht so viel darüber nach. Was die Tiwag/Tigas betrifft: Das Thema ist mittlerweile in dermaßen vielen Details erörtert worden, dass die Leute gar nicht mehr mitkommen. Es ist ja auch ein hoch kompliziertes Thema. Mattle ist sehr firm beim Thema Energie, doch er überschätzt die Aufnahmefähigkeit der Bürger. Wer weiß denn überhaupt, was eine Terawattstunde ist?